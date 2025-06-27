Движение ограничили в центре Москвы

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27 июня, 07:15

Транспорт

Городские камеры показали, что происходит на Волгоградском проспекте

Городские камеры показали, что происходит на Волгоградском проспекте

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При помощи городских камер жители Москвы могут в прямом эфире наблюдать за обстановкой в городе. На Волгоградском проспекте движение свободное – транспорта немного, однако автомобилисты ждут возможности проехать на светофоре.

Тем временем на Рязанском проспекте движение осуществляется в штатном режиме, без затруднений. Направляющиеся с юга в центр столицы машины также проезжают спокойно на Варшавском шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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