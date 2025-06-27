Городские камеры показали, что происходит на Волгоградском проспекте

При помощи городских камер жители Москвы могут в прямом эфире наблюдать за обстановкой в городе. На Волгоградском проспекте движение свободное – транспорта немного, однако автомобилисты ждут возможности проехать на светофоре.

Тем временем на Рязанском проспекте движение осуществляется в штатном режиме, без затруднений. Направляющиеся с юга в центр столицы машины также проезжают спокойно на Варшавском шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.