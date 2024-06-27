Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 14:15

Транспорт

"Потапово" станет первой отапливаемой наземной станцией столичного метро

"Потапово" станет первой отапливаемой наземной станцией столичного метро

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В данный момент в Москве в активной фазе строительства находятся 16 станций метро, в том числе "Потапово" Сокольнической линии. Работы там начались в 2021 году после решения Сергея Собянина о продлении юго-западного участка маршрута. "Потапово" станет первой наземной отапливаемой станцией Московского метрополитена.

Пользоваться новой платформой будут жители Южного Бутова, а также поселений Щербинка и Воскресенское. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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