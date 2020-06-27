Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Согласно дорожной статистике, за пять месяцев с начала 2024 года количество наездов на стоящий транспорт на МКАД снизилось на 21% в сравнении с показателями того же периода прошлого года. При этом ровно в половину уменьшилось число погибших в ДТП с участием каршеринга и на 11% – с участием такси. Также число погибших в авариях с водителями, стаж которых не превышает двух лет, уменьшилось на 44%.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что количество пассажиров МЦД с момента запуска увеличилось на 50%. По его словам, на диаметры пересаживаются все больше москвичей, потому что передвижение на них является доступным, быстрым и комфортным.

Уже с 1 июля парковка станет дешевле на 12 улицах Москвы. Тариф будет снижен в тех местах, где загруженность машино-мест не превышает 50%.

