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27 июня, 21:00

Политика

Жители Москвы и Подмосковья ждут открытия нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро

Жители Москвы и Подмосковья ждут открытия нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро

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Жители Москвы и Подмосковья ждут открытия нового участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Салатовую ветку продлевают до станции "Физтех". Новые станции обеспечат транспортную доступность тысячи людей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался от требований, в том числе по отставке главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Слова президента республики приводит агентство новостей БелТА.

Тем временем стало известно, что компания "Конкорд", которая является собственником "Вагнера", за год получила от государства 80 миллиардов рублей. Об этом сообщил Владимир Путин.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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