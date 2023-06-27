Расписание электричек на пяти пригородных направлениях изменится в выходные

В начале июля изменится расписание электричек на пяти пригородных направлениях, а также на МЦД-1. Это необходимо для модернизации инфраструктуры.

В предстоящие выходные, 1–2 июля, работы будут проводить на Киевском, Белорусском, Савеловском, Ярославском и Горьковском направлениях. Несколько аэроэкспрессов в аэропорт Внуково также выведут из расписания, а часть поездов будет курсировать по укороченным маршрутам или без остановок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.