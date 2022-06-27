Движение в проезде Энтузиастов перекроют с 1 июля по 30 сентября из-за строительных работ

На участке проезда Энтузиастов с 1 июля по 30 сентября не будет движения из-за проведения строительных работ, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как уточнили в департаменте, перекрытия будут введены на участке проезда Энтузиастов от Дангауэровского путепровода до дома 28 по шоссе Энтузиастов.

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