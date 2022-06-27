Воду начали раздавать пассажирам в вестибюлях 18 станций метро и МЦК из-за жары. Бутылку с водой можно получить, например, на станциях "Кропоткинская", "Калужская", "Улица 1905 года", "Полежаевская", "Речной вокзал", "Сокол", "Дубровка", "Окружная".

Специалисты рекомендовали носить свободную одежду из натуральных тканей, прикрывать голову и как можно меньше находиться на солнце. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

