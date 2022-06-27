Новости последнего часа: новый электробус начали тестировать на северо-востоке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый электробус-гармошку начали тестировать на северо-востоке столицы, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Москве наградили победителей международных и российских технологических соревнований. Собянин вручил награды на торжественной церемонии фестиваля "Территория возможностей".

Масштабы подтоплений в Крыму растут. Вода зашла уже на 150 участков и в дома. Об этом сообщил глава Крыма в своем телеграм-канале.