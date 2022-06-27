На 18 станциях метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары

В вестибюлях 18 станций метро и МЦК Москвы пассажирам раздают воду. Об этом сообщил департамент транспорта.

В городе 27 июня ждут пиковых температурных значений. По прогнозам, столбики термометров могут подняться до 33 градусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.