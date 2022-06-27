Правительство РФ подготовило программу развития авиатранспорта на ближайшие 7 лет

Правительство подготовило комплексную программу развития авиатранспорта на ближайшие семь лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Курировать выполнение всех мер будут первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Юрий Борисов.

Доля самолетов отечественного производства к 2030 году должна вырасти до 81%. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов. Уже в следующем году начнется серийное производство импортозамещенных самолетов Superjet New. У них будут российские двигатели, а также отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование.

Иностранные лайнеры, совершающие перелеты на средние и дальние расстояния, будут постепенно заменены отечественными МС-21 и Ту-214. Также в планах есть расширение парка региональной авиации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.