Трафик на дорогах столицы оценили в 8 баллов

В данный момент до дома легче добраться на столичном метро. Город встал в восьмибалльные заторы. Об этом ранее предупреждал Дептранс.

Кроме того, в течение дня в Москве лил дождь. На улице работают 300 бригад Мосводостока. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

