Новый терминал Аэроэкспресса откроют в Шереметьево 31 мая. Доехать можно будет до терминалов B и C.

Центробанк повысил курсы доллара и евро до 66,40 и 69,44 рубля.

Аэропорт Домодедово 31 мая проведет учения на случай завоза опасных инфекционных заболеваний.

