Москвичей предупредили о 8-бальных заторах вечером 27 мая

В Москве в некоторых районах продолжает лить дождь. К вечеру ожидаются 8-балльные заторы. Об этом уже предупредил Дептранс. Также водителей попросили пересесть на общественный транспорт. Движение будет затруднено в центре, на ТТК, на Садовом кольце и МКАД.

Кроме того, ожидаются локальные усиления ветра до 12 метров в секунду. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.