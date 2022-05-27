В Москве проведут проверки водителей каршеринга

До конца этих выходных в столице будут проверять водителей каршеринга. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы. Рейды стартовали 27 мая.

Только в мае за первые три недели было совершено 34 аварии с участием автомобилей краткосрочной аренды. В них погибли два человека, свыше 40 получили ранения. Всего с начала года сотрудники ГИБДД пресекли свыше 47 тысяч нарушений со стороны водителей каршеринга.

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