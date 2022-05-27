Трамваи двух маршрутов задерживаются из-за ДТП на путях на юго-западе Москвы

Трамваи двух маршрутов задерживаются на пересечении Симферопольского бульвара и Нахимовского проспекта из-за аварии на путях, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"На пересечении Симферопольского бульвара и Нахимовского проспекта (в районе остановки "Нахимовский проспект") из-за ДТП двух автомобилей на путях задерживаются трамваи № 3 и 16", – говорится в сообщении.

Отмечается, что маршруты трамваев временно изменены.

