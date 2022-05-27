Пассажиры метро будут экономить в год более 50 тыс часов после обновления турникетов

Пассажиры московского метро будут экономить в дороге более 50 тысяч часов в год благодаря новым турникетам. Они появятся на всех станциях до конца декабря. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Такие турникеты при оплате банковской картой открываются в два раза быстрее, чем старые. Новое оборудования для пропуска пассажиров уже появилось на станции "Рижская".

Ликсутов отметил, что на московском транспорте продолжают внедрять современное оборудование именно отечественного производства. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.