Россияне раскупили билеты на поезда в Крым

Неизменно популярен у туристов Крым. Только туда добраться в этом сезоне непросто. Аэропорт все еще закрыт, а билеты на поезда на ближайшие месяцы раскуплены.

Минтранс обещает все исправить и удвоить количество поездов на юг летом. Откуда они будут отправляться, во сколько обойдется билет и сколько времени уйдет на дорогу, – в эфире телеканала Москва 24.