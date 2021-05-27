Стало известно, как отразится отмена авиарейсов "Белавиа" на москвичах

Ситуация с авиасообщением в Белоруссии уже серьезно меняет планы россиян. Обходные полеты – это большие расходы для авиакомпаний.

Отразится ли это на ценах на билеты? Как это повлияет на планы москвичей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.



