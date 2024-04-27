27 апреля, 07:30Транспорт
Бесплатные автобусы начнут курсировать в Вербное воскресенье
В Москве запустят бесплатные автобусные маршруты в Вербное воскресенье. С их помощью москвичи смогут добраться до 15 городских кладбищ. Транспорт будет ходить 28 апреля с 09:00 до 19:00.
Пересесть на автобус можно будет от более чем 20 станций метро и МЦД. Всего будут функционировать 30 маршрутов. С их списком можно ознакомиться на сайте mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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