Бесплатные автобусы начнут курсировать в Вербное воскресенье

В Москве запустят бесплатные автобусные маршруты в Вербное воскресенье. С их помощью москвичи смогут добраться до 15 городских кладбищ. Транспорт будет ходить 28 апреля с 09:00 до 19:00.

Пересесть на автобус можно будет от более чем 20 станций метро и МЦД. Всего будут функционировать 30 маршрутов. С их списком можно ознакомиться на сайте mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.