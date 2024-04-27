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Новости

27 апреля, 07:15

Транспорт

Выход № 2 со станции "Окружная" закроют 1 мая

Выход № 2 со станции "Окружная" закроют 1 мая

График движения поездов по МЦД-1 изменится 29 и 30 апреля

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На Люблинско-Дмитровской линии метро с 1 мая будет закрыт выход № 2 со станции "Окружная". Это связано с ремонтными работами, которые продлятся 11 дней.

Пассажиры могут пользоваться южным вестибюлем № 1, а пересадка с МЦК и МЦД-1 будет доступна через улицу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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