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Карта москвича начала работать в автобусах сервиса "По пути"

Карта москвича начала работать в автобусах сервиса "По пути"

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Карта москвича начала действовать в автобусах сервиса "По пути". Оплату социальной картой запустили в пробном варианте с середины апреля. Этой возможностью уже воспользовались тысячи москвичей.

Как отметил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, такую возможность ввели по просьбам горожан. Кроме того, на сервис "По пути" распространяются те же льготы, что и в привычном транспорте. Пенсионеры могут ездить бесплатно, а студенты и школьники – по проездным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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