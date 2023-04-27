Велопатруль ЦОДД возобновил работу в Москве

В Москве запустили велопатруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Инспекторы на велосипедах будут ездить по улицам города, и, если понадобится, помогать другим велосипедистам, автомобилистам и пешеходам.

Например, они могут осуществлять мелкий ремонт велосипедов, помочь оформить европротокол, оказать доврачебную помочь и даже потушить небольшой пожар. В условиях плотной городской застройки именно сотрудник на велосипеде имеет возможность быстрее всего добраться до места ДТП.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.