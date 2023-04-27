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13:45

Транспорт

Монтаж каркасов световых конструкций завершается на станции столичного метро "Пыхтино"

Монтаж каркасов световых конструкций завершается на станции столичного метро "Пыхтино"

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Станцию метро "Пыхтино" Солнцевской линии будут освещать лампы в виде турбин самолетов. Монтаж этих конструкций уже завершается – 9 из 10 турбин уже установлены.

Дизайн станции "Пыхтино" полностью посвящен авиационной тематике. Так было задумано, потому что в микрорайоне, примыкающем к станции, улицы названы в честь советских летчиков и авиаконструкторов. Еще одна особенность – станция будет очень светлой, потому что одна из сторон платформы будет иметь панорамное остекление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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