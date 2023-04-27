В Госдуме рассмотрят вопрос поставки на учет средств индивидуальной мобильности

Водителей самокатов и других средств индивидуальной мобильности могут обязать ставить эти устройства на учет. Законопроект уже находится на рассмотрении Госдумы. Об этом пишет газета "Известия".

Предполагается, что в течение 10 дней после покупки техники ее нужно будет зарегистрировать на портале "Госуслуги". После этого ей присвоят индивидуальный номер, который надо разместить на самокате. По мнению экспертов, такая мера позволит строже следить за безопасностью на дороге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.