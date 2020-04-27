Центр Москвы временно закрыт для транспорта

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Новости Московского транспорта

Новости часа: Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области

Новости часа: пожар в уральском поселке Сосьва произошел из-за тления опилок

"Зеленые карты" перестанут работать в европейских странах с 1 июня

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Новые электробусы, которые скоро выйдут на маршруты Москвы, собраны на заводе СВАРЗ. На производстве в Москве уже готовы первые 40 электробусов, скоро соберут еще 10. Всего в 2023–2024 годах в парки Мосгортранса поступят 1 200 электробусов.

Метро готовится к лету: как рассказал Максим Ликсутов, на всех станциях проводится генеральная уборка – моются вестибюли, фасады, элементы пассажирской инфраструктуры.

"В Москве установилась теплая погода, и мы начали готовить метро к лету. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, в транспорте должно быть комфортно в любое время года. Поэтому мы снимаем вторые двери в вестибюлях, чтобы увеличить воздухообмен на станциях, и делаем все необходимое, чтобы даже в жару в метро поддерживалась прохлада", – заявил Ликсутов.

Арендаторы городских земельных участков теперь могут в упрощенном порядке ставить зарядные станции для электромобилей.

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