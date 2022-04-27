Европейские авиакомпании начали облетать воздушное пространство Молдавии и ПМР

Из-за серии взрывов европейские авиакомпании теперь облетают территорию Молдавии и Приднестровья.

Что происходит с российскими перевозчиками? Используют ли они еще этот воздушный коридор? И что об этом думают местные жители? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.