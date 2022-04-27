Путевые работы на участках МЦД-1 и МЦД-2 пройдут в начале мая

Масштабные путевые работы пройдут на центральных участках МЦД-1 и МЦД-2 с 30 апреля по 4 мая. Работы направлены на развитие будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).

По данным МЖД, на участке Москва-Смоленская – Фили МЦД-1 с 03:00 30 апреля до 03:00 4 мая не будет движения по первому и второму главным путям, где будет уложена новая рельсошпальная решетка на другие ординаты и проведено переустройство объектов энергообеспечения. Это даст возможность начать строительство новой пассажирской инфраструктуры на станции Беговая и дополнительных путей для соединения Киевского и Белорусского направлений. Поезда будут следовать по маршруту без остановки на станциях Беговая и Тестовская. Всего планируется уложить 2,2 километра путей, добавили в МЖД.

Кроме того, аэроэкспрессы в Шереметьево с 30 апреля по 3 мая будут отправляться только с Белорусского вокзала с остановками на станциях Савеловская и Окружная, а конечной станцией из аэропорта будет Белорусский вокзал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.