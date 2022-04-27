Приложение "Аэрофлота" удалили из App Store

Приложение российской авиакомпании "Аэрофлот" пропало из App Store. При этом приложение авиакомпании, уже установленное на устройства с операционной системой iOS или Android, продолжает стабильно работать.

Владельцам летних веранд в столице рекомендовали закрыть их в связи с ухудшением погоды. В городе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 среды, 27 апреля

Число еженедельных проверок малого и среднего бизнеса снизилось в семь раз, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.