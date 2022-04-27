Приложение "Аэрофлота" пропало из App Store

Приложение российской авиакомпании "Аэрофлот" пропало из App Store.

Отмечается, что мобильное приложение авиакомпании, уже установленное на устройства с операционной системой iOS или Android, продолжает стабильно работать.

В то же время пассажиров попросили не переустанавливать приложение из-за невозможности скачать его повторно в магазине приложений App Store. Для тех, кто не успел установить мобильное приложение, доступно веб-приложение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.