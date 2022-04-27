Поезда не ходят от станции метро "Владыкино" до "Савеловской" из-за человека на путях

Интервалы движения поездов временно увеличены на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что из-за человека на путях на участке от станции "Владыкино" до станции "Савеловская" нет движения поездов. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.