Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Уфу

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Уфу можно с несколькими авиаперевозчиками.

S7 за неделю практически не поменял стоимость, разница в 100 рублей в меньшую сторону – 7 617 рублей. "Аэрофлот" поднял цену на три тысячи рублей, сейчас билет обойдется в 9 498 рублей.

"Победа" также подняла цену на три тысячи рублей, теперь билет стоит 7 799 рублей.Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.