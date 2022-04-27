Соединительная линия между Киевским и Белорусским направлениями ж/д построена на 55%

Между Киевским и Белорусским направлениями железной дороги строят соединительную линию. Это один из ключевых проектов для D4, который станет частью МЦД. Он позволит создать сквозной маршрут от Апрелевки до Железнодорожного. Об этом сообщил Дептранс.

С запуском D4 пассажиры двух направлений смогут экономить на проезде и бесплатно пересаживаться на метро и МЦК на 18 станциях. В час пик поезда будут ходить каждые 5–6 минут.

Пока соединительная линия построена на 55%. Уже готовы путепровод через пути Киевского направления, мост через Москву-реку. Всего проложили более полутора километров путей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.