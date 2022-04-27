Росавиация разрешила "Аэрофлоту" обслуживать Boeing и Airbus

"Аэрофлот" теперь сможет обслуживать Boeing и Airbus, а также определять сроки эксплуатации лайнеров. Такое разрешение выдала Росавиация.

Это коснется самолетов с российской регистрацией. Еще сертификат ведомства позволит чинить более тысячи запчастей иностранного производства. Все нужное оборудование для этого есть, отмечают в компании.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.