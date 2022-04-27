Владельцы карт "Мир" могут получать кешбэк за проезд на общественном транспорте до 30 июня

Оплачивать поездки в общественном транспорте с помощью смартфона все еще можно. До 30 июня 2022 года владельцы карт "Мир" – пассажиры метро, МЦК, МЦД, а также всех видов наземного общественного транспорта могут получить кешбэк за поездку.

За два месяца москвичи уже успели сэкономить десятки миллионов рублей. Однако есть важное условие – оплачивать поездку нужно через приложения Mir Pay или Samsung Pay.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.