В Москве проведут эксперимент по новому оформлению ДТП на магистралях

В столице проведут эксперимент по новому оформлению ДТП на магистралях. Основная идея заключается в том, что водители не оставляют свои машины на скоростных дорогах в случае мелких аварий.

Но как они зафиксируют поломки и получат выплаты от страховой? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

