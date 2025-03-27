Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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27 марта, 19:30

Транспорт

ЦОДД сообщил о самом плотном трафике в Москве за неделю

ЦОДД сообщил о самом плотном трафике в Москве за неделю

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Столичный ЦОДД зафиксировал трафик на уровне 7 баллов – самый плотный на этой неделе. Влияет на движение, в том числе дождливая погода, но несмотря на это специалисты ведомства стараются сделать движение в городе более удобным.

Например, на улице Лазо появится новый островок безопасности. Всего на востоке города кураторы ЦОДД подготовили около 35 проектов по изменению движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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