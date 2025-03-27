ЦОДД сообщил о самом плотном трафике в Москве за неделю

Столичный ЦОДД зафиксировал трафик на уровне 7 баллов – самый плотный на этой неделе. Влияет на движение, в том числе дождливая погода, но несмотря на это специалисты ведомства стараются сделать движение в городе более удобным.

Например, на улице Лазо появится новый островок безопасности. Всего на востоке города кураторы ЦОДД подготовили около 35 проектов по изменению движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.