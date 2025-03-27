Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 18:15

Транспорт

Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург начнут в середине 2025 года

Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург начнут в середине 2025 года

"Мой район. Новости": около 4 км дорог обновят на развязке МКАД с Киевским шоссе

Китайские автомобили начали продавать со скидками до 1 млн руб в Москве

"Мой район. Новости": новый пешеходный переход появится на улице Дмитриевского в Москве

Сезон "переобувки" автомобилей стартовал в Москве

Мишустин объявил о продлении трассы М-12 в Сибирь

Собянин: за 5 лет Некрасовской линией метро воспользовались более 200 млн раз

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 марта

В Москве появятся 11 новых остановок наземного транспорта

Китайские марки автомобилей теряют спрос в России

Высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Петербурга начнут строить в середине 2025 года. Как рассказал глава Минтранса России Роман Старовойт, первый участок, который соединит столицу с Тверью, планируют проложить до 2027 года.

Полностью запустить магистраль хотят не позже 2028 года. Добраться из Москвы по этому маршруту можно будет за 2 часа 15 минут. Поезда будут ходить по магистрали со скоростью до 400 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика