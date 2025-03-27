Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург начнут в середине 2025 года

Высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Петербурга начнут строить в середине 2025 года. Как рассказал глава Минтранса России Роман Старовойт, первый участок, который соединит столицу с Тверью, планируют проложить до 2027 года.

Полностью запустить магистраль хотят не позже 2028 года. Добраться из Москвы по этому маршруту можно будет за 2 часа 15 минут. Поезда будут ходить по магистрали со скоростью до 400 километров в час.

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