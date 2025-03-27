Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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27 марта, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 марта

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 марта

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Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском, Ленинградском, Можайском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК перед Киевским путепроводом, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Владимир Будаев.

Общая интенсивность трафика на дорогах составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, на
внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, на МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, на внешней стороне ТТК перед Киевским путепроводом, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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