В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 марта

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском, Ленинградском, Можайском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК перед Киевским путепроводом, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Владимир Будаев.

Общая интенсивность трафика на дорогах составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, на

внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, на МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, на внешней стороне ТТК перед Киевским путепроводом, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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