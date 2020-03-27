Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С помощью сервиса "МультиТранспорт" и оплаты по биометрии пассажиры могут экономить до 30% от стоимости поездок. Для выгодных поездок можно выбрать тариф "Единый" на 30 дней и дополнительные опции в "МультиТранспорте", затем подключить биометрию в приложении "Метро Москвы" и использовать ту же банковскую карту.

"Москва сохраняет лидерство в Европе по количеству электробусов. С начала этого года запустили 11 новых экологичных маршрутов. По будням на них совершают более 40 тысяч поездок. Мы продолжаем менять автобусы на электробусы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря этому поездки по городу становятся комфортнее, также удается сохранить экологию столицы", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В выходные состав с юбилейным тысячным вагоном "Иволги" отправится с Тверского вагоностроительного завода. Очередной комфортный технологичный поезд российского производства будет перевозить пассажиров на МЦД-4.