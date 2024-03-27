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27 марта, 13:15

Транспорт

В ЦОДД рассказали об участках с интенсивным движением в Москве

В ЦОДД рассказали об участках с интенсивным движением в Москве

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По информации столичного ЦОДД, на четырех участках дорожно-уличной сети города наблюдается интенсивное движение. Среди них – центр Москвы, внешняя сторона ТТК в районе Русаковской набережной, Ленинградский проспект и Ленинградское шоссе.

Кроме того, в вечерний разъезд прогнозируются локальные затруднения на Садовом кольце, Ленинградское шоссе и МКАД. В связи с этим жителей столичного региона призывают воспользоваться городским транспортом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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