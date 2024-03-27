Сотрудники ЕДЦ рассказали, как контролируют работу рельсового транспорта столицы

Пока пассажиры московского метро разъезжают по разным линиям и частям города, за работой этого вида транспорта следят на Дмитровском шоссе. Там расположен единый диспетчерский центр (ЕДЦ), который контролирует весь рельсовый транспорт столицы.

Известно, что одним движением оператор может переключить вытяжку в тоннеле, расположенном за десятки километров. В ЕДЦ предусмотрено 16 диспетчерских кругов для всех линий метрополитена, в том числе для управления трамвайной сетью.

Так, единый диспетчерский центр метро экономит пассажирам свыше ста часов времени ежегодно – скорость реакции на изменения увеличилась в 2,5 раза в метро и в 3,5 раза – на МЦД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.