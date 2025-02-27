Ограничения движения на оранжевой ветке метро Москвы будут действовать в марте.

По выходным планируется закрывать участок из шести станций. Движение поездов приостановят между "Октябрьской" и "Новыми Черемушками" в обе стороны.

Это необходимо для строительства перехода на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии. Для удобства пассажиров вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы.

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