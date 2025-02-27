Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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27 февраля, 18:30

Транспорт

Москвичам рассказали о ситуации на дорогах вечером 27 февраля

Москвичам рассказали о ситуации на дорогах вечером 27 февраля

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Новости часа: Культурный центр "Москвич" в Текстильщиках открыт после обновления

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В ЦОДД заявили об интенсивном движении в центральной части Москвы вечером 27 февраля. Средняя скорость составляет 33 километра в час.

Жителей столицы предупредили, что на Сиреневом бульваре с 28 февраля до 27 июля будет недоступна для движения одна полоса. Изменения произойдут на Ленинском проспекте 28 февраля. Будут недоступны для движения 1–2 полосы. Это связано с работами по строительству объектов метро. Ограничения будут действовать до середины марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортдорогигородвидеоЕкатерина Фоменко
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