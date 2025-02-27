Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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27 февраля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 февраля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 февраля

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Варшавском, Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на 1-м Дмитровском путепроводе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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