Новости Московского транспорта

Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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27 февраля, 14:30

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С 1 марта более чем для 30 маршрутов наземного транспорта введут 9 новых остановок, а 2 перенесут на удобные места. Новые остановки появятся на Юровской улице, Ленинградском шоссе и на улице Пришвина.

"Мы продолжаем улучшать качество цифровых транспортных сервисов, как поручил Сергей Собянин. Все больше автомобилистов оплачивают парковки со шлагбаумом через приложение "Парковки России" или по СМС. Это особенно удобно в холодную погоду, когда можно не покидать автомобиль и экономить свое время. В январе 2024 года доля таких оплат составляла 15% от общего числа, а в январе этого года достигла 19%", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

2 марта на катке ВДНХ пройдет эффектное автошоу – гран-при Москвы по ледовому картингу. Среди участников – российские гонщики "Формулы-1", чемпионы России, Европы и мира в различных дисциплинах автоспорта. Подробности о мероприятии – на сайте Музея Гаража особого назначения.

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