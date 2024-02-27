Расписание на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменится в марте

Пригородные поезда Савеловского и Белорусского направлений будут ходить в марте по измененному расписанию. Это связано с модернизацией объектов энергообеспечения на участке Вербилки – Савелово, а также строительством железнодорожного путепровода между станциями Тестовская и Беговая.

В результате изменится время прибытия и отправления электричек, отменят часть остановок. Некоторым поездам сократят маршрут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.