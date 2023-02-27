27 февраля, 17:00M24.RU
Москвичам рассказали о поправках в ПДД
27 февраля в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная поправкам в ПДД и введению понятия "средства индивидуальной мобильности".
Перед журналистами выступили:
- заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства транспорта РФ Владимир Луговенко;
- начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин;
- директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.