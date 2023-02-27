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27 февраля, 17:00

M24.RU

Москвичам рассказали о поправках в ПДД

Москвичам рассказали о поправках в ПДД

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27 февраля в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная поправкам в ПДД и введению понятия "средства индивидуальной мобильности".

Перед журналистами выступили:

  • заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства транспорта РФ Владимир Луговенко;
  • начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин;
  • директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
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