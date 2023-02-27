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27 февраля, 18:50

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Дептранс рассказал о переразметке на МКАД

Дептранс рассказал о переразметке на МКАД

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Скорость на отдельных участках МКАД выросла на 35% благодаря переразметке. Об этом сообщили в Дептрансе.

На участке около Лермонтовского проспекта стало на одну полосу движения больше. Это ликвидировало эффект "бутылочного горлышка", который замедлял скорость потока машин.

Изменения произошли также на въезде и выезде из поселка Нагорное, там организовали отдельную, переходно-скоростную полосу. Она разгрузила движение на внешней стороне 88-го километра МКАД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортгородвидеоЕкатерина Фоменко
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