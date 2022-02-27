Дептранс столицы готов к возможным проблемам при оплате проезда в метро и других видах транспорта. Сложности могут возникнуть у пассажиров, которые пользуются ApplePay, GooglePay и SamsungPay с привязкой к банковским картам Visa и Mastercard.

С картами "Мир" не отмечается никаких проблем. Оплатить проезд по-прежнему можно "Тройкой", соцкартой или единым проездным. Пройти в метро можно по карте любого банка, приложив к турникету. Система FacePay тоже работает штатно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.