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27 января, 12:45

Транспорт

В Москве обновили правила пользования метрополитеном

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В столичном метро вступили в силу обновленные правила, направленные на повышение комфорта пассажиров. Теперь слушать музыку и смотреть фильмы можно только в наушниках. Также запрещено перемещаться на станциях и в переходах на самокатах, роликах и велосипедах, которые во время поездки должны находиться в чехлах.

Такие нововведения поддерживают как пассажиры, так и специалисты. По мнению горожан, новые меры помогают сделать поездки более комфортными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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